Бывший вратарь Динамо покидает латвийский клуб

Александр Рыбка уходит из «Лиепаи»

  • 21.05.2021 09:43
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Бывший вратарь Динамо покидает латвийский клуб
© Twitter. Александр Рыбка

33-летний экс-голкипер киевского «Динамо» Александр Рыбка сообщил о том, что покидает латвийскую «Лиепаю».
 
«Это был незабываемый год. Новый опыт и новый трофей. Я познакомился с отличными людьми и с хорошими футболистами! Этот этап моей карьеры и моей жизни всегда останется в моем сердце, это были незабываемые эмоции. Всегда переживаю за вас и всегда с вами», – написал Рыбка в инстаграме.
 
Отметим, что «Лиепая» в сезоне-2020 выиграла Кубок Латвии. Рыбка пришел в латвийский клуб в августе прошлого года и успел сыграть 17 матчей, шесть из которых отстоял на ноль. 

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Источник — Instagram

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