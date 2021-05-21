Бывший вратарь Динамо покидает латвийский клуб

33-летний экс-голкипер киевского «Динамо» Александр Рыбка сообщил о том, что покидает латвийскую «Лиепаю».



«Это был незабываемый год. Новый опыт и новый трофей. Я познакомился с отличными людьми и с хорошими футболистами! Этот этап моей карьеры и моей жизни всегда останется в моем сердце, это были незабываемые эмоции. Всегда переживаю за вас и всегда с вами», – написал Рыбка в инстаграме.



Отметим, что «Лиепая» в сезоне-2020 выиграла Кубок Латвии. Рыбка пришел в латвийский клуб в августе прошлого года и успел сыграть 17 матчей, шесть из которых отстоял на ноль.