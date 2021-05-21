Почти Месси. Арсенал подписал в академию 10-летнего Лео Мессо

Лондонский «Арсенал» объявил о переходе 10-летнего кенийца Лео Мессо.
Юный футболист перешел в лондонский клуб из академии «Вест Хэма». Футболиста презентовали в «Арсенале». Футболку с 9-м номером Мессо вручил главный тренер академии «канониров» Пер Мертесакер.
👶 El Arsenal ficha al niño prodigio Leo... ¡Messo! https://t.co/iePrTcDe8D— MARCA (@marca) May 20, 2021
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Источник — Sport.ua
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