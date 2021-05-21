Козьбан покинул молдовскую Сперанцу

Клуб снялся с чемпионата из-за долгов

  • 21.05.2021 01:40
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Козьбан покинул молдовскую Сперанцу
© ФК Волынь. Дмитрий Козьбан

32-летний украинский нападающий Дмитрий Козьбан, который является экспертом Sport.ua, покинул молдовскую «Сперанцу».

Команда снялась из-за долгов с чемпионата Молдовы за два тура до финиша и не доиграла текущий сезон.

Дмитрий Козьбан играл за «Сперанцу» с сентября 2020-го года. За это время украинец в 11 матчах отличился тремя голами и тремя ассистами.

На данный момент, «Сперанца» с 23 очками идет девятой в высшем дивизионе чемпионата Молдовы, где уверенно лидирует «Шериф» украинского тренера Юрия Вернидуба.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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