ФИЛИППОВ: «Странно, что игроков Зари и Ворсклы нет в сборной Украины»

Форвард «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов, который сам не попадал в сборную Украины из «Десны», не понимает, почему в национальной команде нет игроков «Зари» или «Ворсклы».

В том числе лучшего бомбардира УПЛ минувшего сезона Владислава Кулача.

«Кулач? Я считаю, что Влад хорошо играл в сезоне и забивал голы. И даже не попасть в расширенную заявку...это странно и немного обидно. Игроки той же «Зари» проводят второй сезон на хорошем уровне. И Юрченко, и Кочергин...И для футболистов «Зари», «Колоса», «Десны» и других середняков теряется какой-то стимул и вера в свои силы. Что ты можешь представлять свою страну».

«Не нужно сразу всех вызывать, но хотя бы одного можно вызвать и посмотреть в тренировках. Я считаю, что есть игроки, которые выглядели лучше, чем те, что попали в расширенный список», - сказал Филиппов.