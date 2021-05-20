Могут повторить? Португалия объявила заявку на Евро-2020

Действующий обладатель титула назвал заявку из 26 игроков

  • 20.05.2021 23:10
  • 934 просмотра
  • 2 комментария
Могут повторить? Португалия объявила заявку на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Португалии объявила заявку из 26 футболистов на чемпионат Европы. Команда будет защищать свой титул.

Отметим в составе 38-летнего защитника-ветерана Пепе.

Вратари: Энтони Лопеш (Лион), Руй Патрисиу (Вулверхэмптон), Руй Силва (Гранада).

Защитники: Жоау Канселу (Манчестер Сити), Нельсон Семеду (Вулверхэмптон), Жозе Фонте (Лилль), Пепе (Порту), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Нуно Мендеш (Спортинг), Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).

Хавбеки: Данило Перейра (ПСЖ), Жоау Паулиньо (Спортинг), Рубен Невеш (Вулверхэмптон), Бруно Фернандеш (МЮ), Жоау Моутиньо (Вулверхэмптон), Ренато Санчеш (Лилль), Сержио Оливейра (Порту), Виллиам Карвальо (Бетис), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Жоау Фелиш (Атлетико), Педро Гонсалвеш (Спортинг).

Форварды: Криштиану Роналду (Ювентус), Андре Силва (Айнтрахт Ф), Диого Жота (Ливерпуль), Гонсало Гедеш (Валенсия), Рафа Силва (Бенфика).

В группе команда сыграет против Франции, Германии и Венгрии.

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Источник — A Bola

(4 голоса)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 21.05.2021 00:02
    0
    Украине не светит победа на ЧЕ, а наша сборная сейчас сильнее Португалии. Значит португальцам и подавну.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 20.05.2021 23:46
    0
    очень сильная по именам команда но увы вам не защитить титул! на тропу войны выходит сборная Украины!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.05.2021 00:02
    0
    Украине не светит победа на ЧЕ, а наша сборная сейчас сильнее Португалии. Значит португальцам и подавну.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 20.05.2021 23:46
    0
    очень сильная по именам команда но увы вам не защитить титул! на тропу войны выходит сборная Украины!
    Ссылка
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