ФОТО. Как во Львове. Малиновский и Коваленко встретились со своими агентами

Футболист «Аталанты» Виктор Коваленко выложил в Instagram фото с видом на центр Бергамо.
На фото Виктор вместе с лидером команды из Бергамо Русланом Малиновским. Компанию игрокам составили их агенты – Вадим Шаблий и Сергей Серебренников.
«Как во Львове», – оценили пейзаж на фото читатели.
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Источник — Sport.ua
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