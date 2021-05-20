ФОТО. Игроки сборной Украины поздравили с Днем вышиванки

Игроки сборной Украины Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Сергей Сидорчук поздравили болельщиков с Днем вышиванки, который отмечается 20 мая.
Кроме того, футболисты пригласили болельщиков на контрольный матч с Бахрейном 23 мая.
Сейчас национальная команда работает на тренировочном сборе в Харькове.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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