Александр ФИЛИППОВ: «Решил, что приеду в Бельгию и будет легко и просто»

Украинский игрок надеется закрепиться в Бельгии

  • 20.05.2021 19:52
  • 1718 просмотров
  • 2 комментария
Александр ФИЛИППОВ: «Решил, что приеду в Бельгию и будет легко и просто»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Александр Филиппов в сезоне чемпионата Бельгии провел в составе «Сент-Трюйдена» 15 матчей и забил лишь 1 гол.

Украинец надеется, что новый чемпионат будет успешнее.

«Я сам поднял для себя такую планку, что приеду в Бельгию и без всякой адаптации буду играть. Легко и просто. Но столкнулся с трудностями в плане языка, менталитета и команды. При нынешнем тренере не так много практики, однако я на каждой тренировке выкладываюсь и работаю. Сейчас будет подготовка к новому сезону, и я отдам все силы, чтобы быть в составе».

«Бельгия - хороший чемпионат и трамплин. Кто-то переехал сюда в 20-21 год, и у них есть запас времени. У меня другая история, мне 28 лет. Главная задача - играть в «Сент-Трюйдене».

«Сейчас нужно стать игроком основного состава. Показать, что тоже могу играть в футбол. Возвращение в «Десну»? Не буду отбрасывать этот вариант в будущем. Мне и семье было комфортно в Чернигове».

«Но хочется поиграть в европейских чемпионатах. Это опыт», - сказал Филиппов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПроФутбол

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.05.2021 20:37
    +1
    ось вам в!дпов!дь на питання-"Чому Ф!л!пова немае в зб. Укра!ни?"
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.05.2021 20:12
    -1
    бла-бла-бла, а на деле увы пока пшик ...
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.05.2021 20:37
    +1
    ось вам в!дпов!дь на питання-"Чому Ф!л!пова немае в зб. Укра!ни?"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности