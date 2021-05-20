Александр ФИЛИППОВ: «Решил, что приеду в Бельгию и будет легко и просто»

Форвард Александр Филиппов в сезоне чемпионата Бельгии провел в составе «Сент-Трюйдена» 15 матчей и забил лишь 1 гол.

Украинец надеется, что новый чемпионат будет успешнее.

«Я сам поднял для себя такую планку, что приеду в Бельгию и без всякой адаптации буду играть. Легко и просто. Но столкнулся с трудностями в плане языка, менталитета и команды. При нынешнем тренере не так много практики, однако я на каждой тренировке выкладываюсь и работаю. Сейчас будет подготовка к новому сезону, и я отдам все силы, чтобы быть в составе».

«Бельгия - хороший чемпионат и трамплин. Кто-то переехал сюда в 20-21 год, и у них есть запас времени. У меня другая история, мне 28 лет. Главная задача - играть в «Сент-Трюйдене».

«Сейчас нужно стать игроком основного состава. Показать, что тоже могу играть в футбол. Возвращение в «Десну»? Не буду отбрасывать этот вариант в будущем. Мне и семье было комфортно в Чернигове».

«Но хочется поиграть в европейских чемпионатах. Это опыт», - сказал Филиппов.