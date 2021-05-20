Николай МАТВИЕНКО: «Ко второму сбору будем готовы на сто процентов»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко – о подготовке национальной сборной Украины.

– У нас было пять выходных. У ребят из «Динамо» вообще поменьше – два или три. Постепенно вливаемся, с каждым днем повышаем нагрузки, и, надеюсь, ко второму сбору будем на сто процентов готовы.

– Есть ли усталость после нескольких дней работы на этом сборе?

– Все постепенно, нормальный рабочий процесс.

– Для игроков, которые в сборной совсем недавно, некоторые детали могут быть в новинку. Есть ли что-то новое в плане отработки тактических схем?

– Тренерский штаб очень хорошо и доступно все объясняет, поэтому ребята уже с первого дня конкретно понимают, что нужно делать, и никаких проблем нет.