Николай МАТВИЕНКО: «Ко второму сбору будем готовы на сто процентов»

Футболист сборной Украины рассказал о подготовке к Евро-2020

  • 20.05.2021 19:54
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Николай МАТВИЕНКО: «Ко второму сбору будем готовы на сто процентов»
© УАФ. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко – о подготовке национальной сборной Украины.

– У нас было пять выходных. У ребят из «Динамо» вообще поменьше – два или три. Постепенно вливаемся, с каждым днем повышаем нагрузки, и, надеюсь, ко второму сбору будем на сто процентов готовы.

– Есть ли усталость после нескольких дней работы на этом сборе?
– Все постепенно, нормальный рабочий процесс.

– Для игроков, которые в сборной совсем недавно, некоторые детали могут быть в новинку. Есть ли что-то новое в плане отработки тактических схем?
– Тренерский штаб очень хорошо и доступно все объясняет, поэтому ребята уже с первого дня конкретно понимают, что нужно делать, и никаких проблем нет.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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