Ему было 37. Скончался экс-игрок Зари Сергей Ференчак

О причинах смерти не сообщается

  • 20.05.2021 19:23
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Ему было 37. Скончался экс-игрок Зари Сергей Ференчак
© ФК Заря. Сергей Ференчак

Печальная новость пришла сегодня из Крыма. Там на 38-м году жизни скончался бывший полузащитник «Зари», «Таврии», «Севастополя» и ряда других клубов Сергей Ференчак.

За луганскую команду Ференчак выступал до начала боевых действий на Донбассе, после чего перебрался в Беларусь, а вскоре вернулся в аннексированный Россией Крым, где и продолжил играть в «Севастополе» вплоть до 2019 года.

После окончания профессиональной карьеры футболиста он непродолжительное время работал тренером в детско-юношеской секции «Севастополя».

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Источник — ФК Заря

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