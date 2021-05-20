Ему было 37. Скончался экс-игрок Зари Сергей Ференчак

Печальная новость пришла сегодня из Крыма. Там на 38-м году жизни скончался бывший полузащитник «Зари», «Таврии», «Севастополя» и ряда других клубов Сергей Ференчак.

За луганскую команду Ференчак выступал до начала боевых действий на Донбассе, после чего перебрался в Беларусь, а вскоре вернулся в аннексированный Россией Крым, где и продолжил играть в «Севастополе» вплоть до 2019 года.

После окончания профессиональной карьеры футболиста он непродолжительное время работал тренером в детско-юношеской секции «Севастополя».