Анатолий ТИМОЩУК: «Главная команда в жизни? Лучше не выбирать»

42-летний экс-игрок донецкого «Шахтера», питерского «Зенита», мюнхенской «Баварии» и сборной Украины Анатолий Тимощук отказался называть главную команду в своей жизни, чтобы избежать лишних обид.

«Главная команда в моей жизни? Лучше не выбирать (смеется). Многие обижаются. Каждая команда для меня ценна по-своему. Если «Шахтер» — это раннее развитие и становление меня как игрока, как капитана, как футболиста сборной Украины, то «Зенит» дал мне возможность приблизиться к мечте — играть за границей в топовом клубе. Титулы, поддержка болельщиков, то, как они меня провожали — часто об этом думаю. А «Бавария» — уже гранд европейского футбола, хотя тогда нельзя было сказать, что клуб уверенно смотрелся на европейской арене и в домашнем первенстве. Я как раз переходил с определенной задачей от руководства перед командой и мной лично. Те же европейские титулы необходимо было выигрывать, а также стремиться к тому, где «Бавария» находится сейчас. Я успел дать толчок, быть маленьким катализатором, когда в 2013 году команда взяла первое из девяти чемпионств подряд в Германии. Во всех клубах были классные и эмоциональные воспоминания. Тут я бы не стал выбирать кого-то одного», — отметил Тимощук.

С 2017 года Тимощук работает в тренерском штабе питерского «Зенита».