Анатолий ТИМОЩУК: «Луческу в Динамо? Я понимаю Мирчу»

Тренер «Зенита» - об экс-наставнике «Шахтера»

  • 20.05.2021 16:58
  • 2114 просмотров
  • 4 комментария
Анатолий ТИМОЩУК: «Луческу в Динамо? Я понимаю Мирчу»
© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук поделился своим мнением по поводу перехода Мирчи Луческу в «Динамо» Киев:

- В этом сезоне Мирча Луческу, легенда донецкого «Шахтера», возглавил киевское «Динамо». Вы легенда в том числе и «Зенита». Представим, что завтра вас позовут главным тренером в «Спартак». Пойдете?
- В «Спартак» точно нет (смеется). Я понимаю Мирчу как человека и специалиста, который хочет работать и добиваться результата. Но лично для меня «Спартак» в любом случае принципиальный соперник. Как бы ни сложилась жизнь, но в этот клуб я точно не пойду тренером.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 20.05.2021 17:27
    0
    Представим, что завтра вас позовут главным тренером в «Спартак». Пойдете?
    - В «Спартак» точно нет
    -----
    Гинер : - Толя держи много денег
    Толя: -
    Спартак, Спартак Москва,
    Это больше чем жизнь,
    Это наша судьба,
    Спартак…
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.05.2021 17:17
    -1
    Bohdan, 20.05.2021 17:05
    Залишив дружину з двома дітьми, пішов працювати до ворога. Кому потрібні твої думки - чи підеш ти в Спартак.
    Яка твоє діло до його дружини, до його сім'ї ? Свого життя немає? Те що пішов до ворога, то вже інша справа, але у нас пів країни торгує із рф і не один млн людей проживає там, або їздить туди. Це вже зрадою важко назвати.
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 20.05.2021 17:14
    +1
    От дружины он к другой бабе ушел, а ворог - то другое.
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 20.05.2021 17:05
    +4
    Залишив дружину з двома дітьми, пішов працювати до ворога. Кому потрібні твої думки - чи підеш ти в Спартак.
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 20.05.2021 17:05
    +4
    Залишив дружину з двома дітьми, пішов працювати до ворога. Кому потрібні твої думки - чи підеш ти в Спартак.
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 20.05.2021 17:14
    +1
    От дружины он к другой бабе ушел, а ворог - то другое.
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 20.05.2021 17:27
    0
    Представим, что завтра вас позовут главным тренером в «Спартак». Пойдете?
    - В «Спартак» точно нет
    -----
    Гинер : - Толя держи много денег
    Толя: -
    Спартак, Спартак Москва,
    Это больше чем жизнь,
    Это наша судьба,
    Спартак…
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности