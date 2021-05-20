Анатолий ТИМОЩУК: «Луческу в Динамо? Я понимаю Мирчу»

Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук поделился своим мнением по поводу перехода Мирчи Луческу в «Динамо» Киев:
- В этом сезоне Мирча Луческу, легенда донецкого «Шахтера», возглавил киевское «Динамо». Вы легенда в том числе и «Зенита». Представим, что завтра вас позовут главным тренером в «Спартак». Пойдете?
- В «Спартак» точно нет (смеется). Я понимаю Мирчу как человека и специалиста, который хочет работать и добиваться результата. Но лично для меня «Спартак» в любом случае принципиальный соперник. Как бы ни сложилась жизнь, но в этот клуб я точно не пойду тренером.
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- В «Спартак» точно нет
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Гинер : - Толя держи много денег
Толя: -
Спартак, Спартак Москва,
Это больше чем жизнь,
Это наша судьба,
Спартак…
- В «Спартак» точно нет
-----
Гинер : - Толя держи много денег
Толя: -
Спартак, Спартак Москва,
Это больше чем жизнь,
Это наша судьба,
Спартак…
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