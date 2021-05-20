ВИДЕО. Игроки сборной Украины пригласили болельщиков на матч с Бахрейном

Футболисты украинской национальной команды попросили фанатов прийти на стадион в вышиванках

  • 20.05.2021 16:06
  • 689 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Игроки сборной Украины пригласили болельщиков на матч с Бахрейном
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Футболисты сборной Украины Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко и Андрей Пятов пригласили болельщиков посетить товарищеский матч с Бахрейном, который состоится в Харькове в воскресенье, 23 мая.

«Приглашаем на игру с Бахрейном. В вышиванке», — обратился Степаненко к болельщикам сборной Украины.

День вышиванки традиционно отмечается в Украине в третий четверг мая.

Матч Украина — Бахрейн пройдет на ОСК «Металлиста». Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.05.2021 16:22
    +1
    Круто, молодці. Головне без травм!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.05.2021 16:22
    +1
    Круто, молодці. Головне без травм!
    Ссылка
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