ВИДЕО. Игроки сборной Украины пригласили болельщиков на матч с Бахрейном

Футболисты сборной Украины Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко и Андрей Пятов пригласили болельщиков посетить товарищеский матч с Бахрейном, который состоится в Харькове в воскресенье, 23 мая.
«Приглашаем на игру с Бахрейном. В вышиванке», — обратился Степаненко к болельщикам сборной Украины.
День вышиванки традиционно отмечается в Украине в третий четверг мая.
Матч Украина — Бахрейн пройдет на ОСК «Металлиста». Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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