ВИДЕО. Игроки сборной Украины пригласили болельщиков на матч с Бахрейном

Футболисты сборной Украины Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко и Андрей Пятов пригласили болельщиков посетить товарищеский матч с Бахрейном, который состоится в Харькове в воскресенье, 23 мая.

«Приглашаем на игру с Бахрейном. В вышиванке», — обратился Степаненко к болельщикам сборной Украины.

День вышиванки традиционно отмечается в Украине в третий четверг мая.

Матч Украина — Бахрейн пройдет на ОСК «Металлиста». Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00.