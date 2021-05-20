ВИДЕО. Ровно 12 лет назад Шахтер выиграл Кубок УЕФА

Ровно 12 лет назад, 20 мая 2009 года «Шахтер» в финале последнего в истории розыгрыша Кубка УЕФА в Стамбуле в овертайме обыграл бременский «Вердер» - 2:1.
Голами отличились бразильские легионеры команды – Луис Адриано и Жадсон. Главным тренером команды был нынешний наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу, а капитаном – Дарио Срна. Тот евротрофей пока что остается единственным в истории «Шахтера» и независимой Украины.
⚒ День в истории 🏆 12 лет назад «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА в Стамбуле 🧡 pic.twitter.com/5d3FjQqHa2— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 20, 2021
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.