ВИДЕО. Ровно 12 лет назад Шахтер выиграл Кубок УЕФА

Ровно 12 лет назад, 20 мая 2009 года «Шахтер» в финале последнего в истории розыгрыша Кубка УЕФА в Стамбуле в овертайме обыграл бременский «Вердер» - 2:1.

Голами отличились бразильские легионеры команды – Луис Адриано и Жадсон. Главным тренером команды был нынешний наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу, а капитаном – Дарио Срна. Тот евротрофей пока что остается единственным в истории «Шахтера» и независимой Украины.