ВИДЕО. Ровно 12 лет назад Шахтер выиграл Кубок УЕФА

В финале был обыгран «Вердер»

  • 20.05.2021 15:48
  • 611 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Ровно 12 лет назад Шахтер выиграл Кубок УЕФА

Ровно 12 лет назад, 20 мая 2009 года «Шахтер» в финале последнего в истории розыгрыша Кубка УЕФА в Стамбуле в овертайме обыграл бременский «Вердер» - 2:1.

Голами отличились бразильские легионеры команды – Луис Адриано и Жадсон. Главным тренером команды был нынешний наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу, а капитаном – Дарио Срна. Тот евротрофей пока что остается единственным в истории «Шахтера» и независимой Украины.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.05.2021 16:33
    0
    Пам'ятаю той день як сьогодні. Після фінального свистка гуляв весь Ужгород. Всі почали пускати салюти, немовби Новий Рік був. Люди повиходили з барів і перекривали дороги шарфами Шахтаря. Незабутні моменти
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.05.2021 16:31
    0
    Maks-7777_, 20.05.2021 16:26
    Уровень один клуб за независимость Украины который добыл такой успех это Донецкий Шахтёр
    Днепр был очень близок.. но увы.
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 20.05.2021 16:27
    +1
    Александр Шевченко, 20.05.2021 16:09
    Давно было это, уже мхом это все поросло
    Опущенец миньон,Мхом поросло победа над реалом в 99 в 20 веке
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 20.05.2021 16:26
    +3
    Уровень один клуб за независимость Украины который добыл такой успех это Донецкий Шахтёр
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.05.2021 16:19
    +1
    Легендарный клуб! Это большой успех для всей страны! Как будто вчера был матч..
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.05.2021 16:09
    -1
    Давно было это, уже мхом это все поросло
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.05.2021 16:01
    0
    Теперь лет 20 такого и близко не будет.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.05.2021 15:56
    0
    Дякуємо за цей найбільший футбольний подарунок для нашої країни. Єдиний євротрофей. Тому цінуємо, пам'ятаємо та віримо в наступний.
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 20.05.2021 16:26
    +3
    Уровень один клуб за независимость Украины который добыл такой успех это Донецкий Шахтёр
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 20.05.2021 16:27
    +1
    Александр Шевченко, 20.05.2021 16:09
    Давно было это, уже мхом это все поросло
    Опущенец миньон,Мхом поросло победа над реалом в 99 в 20 веке
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.05.2021 16:19
    +1
    Легендарный клуб! Это большой успех для всей страны! Как будто вчера был матч..
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.05.2021 16:33
    0
    Пам'ятаю той день як сьогодні. Після фінального свистка гуляв весь Ужгород. Всі почали пускати салюти, немовби Новий Рік був. Люди повиходили з барів і перекривали дороги шарфами Шахтаря. Незабутні моменти
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.05.2021 16:31
    0
    Maks-7777_, 20.05.2021 16:26
    Уровень один клуб за независимость Украины который добыл такой успех это Донецкий Шахтёр
    Днепр был очень близок.. но увы.
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.05.2021 16:01
    0
    Теперь лет 20 такого и близко не будет.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.05.2021 15:56
    0
    Дякуємо за цей найбільший футбольний подарунок для нашої країни. Єдиний євротрофей. Тому цінуємо, пам'ятаємо та віримо в наступний.
    Ссылка
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