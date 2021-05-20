Джеррард введен в Зал славы АПЛ

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, возглавляющий «Рейнджерс», введен в Зал славы АПЛ. Джеррард провел в «Ливерпуле» 17 сезонов, за которые сыграл 504 матча в АПЛ. На его счету 120 голов и 92 голевые передачи в Премьер-лиге.

Джеррард выиграл шесть трофеев в Англии, но ни разу не становился чемпионом.

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Ранее членами Зала славы АПЛ стали Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард и Деннис Бергкамп.