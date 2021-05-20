Василий КОБИН: «Малиновский и Зинченко резко прибавили»

Бывший главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины на Евро-2020:

— Не совсем удачный старт в отборе на чемпионат мира может как-то сказаться на нашей команде во время финальной части Евро?

— Не вижу здесь ничего страшного. Это разные турниры, тем более что для сборной Украины в отборе ЧМ еще ничего не потеряно. А то, что пришлось ограничиться ничейными результатами с финнами и казахстанцами, послужит для сине-желтых дополнительной мотивацией, чтобы на ближайшем форуме показать качественную игру и хороший результат.

— Какие козыри есть в рукаве у Андрея Шевченко?

— Важно, чтобы сборную обошли стороной травмы. По крайней мере, пока все ведущие исполнители в строю. Также важно, что в последнее время резко прибавили в своих клубах Руслан Малиновский и Александр Зинченко, они должны справиться с ролью лидеров.

— Первый матч на турнире сине-желтым предстоит сыграть против хозяев, команды Нидерландов. Это плюс или минус для подопечных Андрея Шевченко?

— Конечно, команда Франка Де Бура в Амстердаме постарается максимально воспользоваться фактором своего поля и будет действовать первым номером. Я убежден, что наш тренерский штаб найдет веские аргументы против такой тактики. Сборная Украины может удивить. Тем более что подобный опыт у подопечных Андрея Шевченко имеется, когда обыгрывались португальцы и испанцы.

— Какой результат на Евро считался бы для сборной Украины удовлетворительным?

— На мой взгляд, выход из группы можно будет считать удовлетворительным результатом. Попадание в четвертьфинал — хорошим, а в квартет сильнейших — отличным показателем.