Артем БОНДАРЕНКО: «В сборной Украины душа радуется»

Полузащитник сборной Украины Артем Бондаренко рассказал об атмосфере в команде во время тренировочного процесса в рамках подготовки к Евро-2020.

«Все просто замечательно. Я приобретаю невероятный опыт и получаю большое удовольствие от работы как с тренерским штабом, так и с партнерами. Всегда, когда ты приходишь в новую команду, тренер ставит перед тобой какие-то свои требования и хочет, чтобы ты их выполнял. Поэтому мы слушаем, разбираемся и стараемся следовать им.

Атмосфера в сборной очень положительная, можно сказать - супер. Душа радуется.

Играть за страну - это большая честь. Я отдаю все силы и делаю все, что от меня зависит, чтобы остаться в списке команды на Евро-2020. А дальше уже как будет», - сказал Артем Бондаренко.

Напомним, что 23 мая сборная Украины проведет матч с Бахрейном. Игра состоится в Харькове в 21:00.