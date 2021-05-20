МАТВИЕНКО: «Мы собрались раньше, чем другие. Надеюсь, это даст результат»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о ходе тренировочного процесса в команде в рамках подготовки к Евро-2020.

«У нас всего пять выходных было, а у ребят из «Динамо» - вообще два или три. Поэтому постепенно вливаемся в процесс и ежедневно увеличиваем нагрузку. Но усталости нет, такая работа. Надеюсь, что ко второму сбору подойдем в полной готовности.

Наш тренерский штаб все очень хорошо, качественно объясняет. С первого дня понимаем, что надо делать, поэтому никаких проблем нет. Мы собрались раньше, чем другие сборные, и, наверное, у тренеров есть план работы на этот отрезок времени. Наше дело - двигаться по этому плану. Надеюсь, что это принесет нам положительный результат.

У нас будет четыре выходных, и я планирую провести их в кругу семьи. Ведь в дальнейшем будет длительный период в отъезде», - сказал Матвиенко.

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