Лучкевич может перейти в Днепр-1 или в зарубежный клуб

Полузащитник «Александрии» Валерий Лучкевич не будет продлевать контракт с нынешним клубом, с которым у него заканчивается контракт 30 июня 2021 года.
25-летний футболист интересен «Днепру-1», а также еще двум клубам, один из которых - зарубежный. За «Днепр» Валерий уже выступал с 2013-го по 2016 год.
Сам футболист с новым клубом рассчитывает определиться до конца мая.
Добавим, что за «Александрию» Лучкевич выступал с 2019-го по 2021 год, а в минувшем чемпионате УПЛ провел 21 поединок, отметившись двумя забитыми мячами.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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