ПСЖ и Челси поборются за Миралема Пьянича

Полузащитник Миралем Пьянич вскоре может покинуть «Барселону».

Как сообщает французская пресса, в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы ПСЖ и «Челси».

В «Барселоне» Пьянич не имеет достаточно игровой практики, а парижане и лондонцы готовы ее предоставить. Каталонский клуб готов отпустить футболиста в аренду или продать его.

Пьянич перешел в «Барселону» из «Ювентуса» в сентябре 2020 года за 60 миллионов евро. В сезоне-2020/21 он провел за каталонцев 29 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет пригласить Флика в качестве главного тренера.