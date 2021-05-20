ПСЖ и Челси поборются за Миралема Пьянича

Полузащитник Миралем Пьянич вскоре может покинуть «Барселону».
Как сообщает французская пресса, в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы ПСЖ и «Челси».
В «Барселоне» Пьянич не имеет достаточно игровой практики, а парижане и лондонцы готовы ее предоставить. Каталонский клуб готов отпустить футболиста в аренду или продать его.
Пьянич перешел в «Барселону» из «Ювентуса» в сентябре 2020 года за 60 миллионов евро. В сезоне-2020/21 он провел за каталонцев 29 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет пригласить Флика в качестве главного тренера.
Источник — Le 10 Sport
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