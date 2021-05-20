ВИДЕО. Лучший вратарь в истории ЛЧ? УЕФА поздравил Касильяса с 40-летием

УЕФА поздравил легендарного вратаря «Реала» Икер Касильяса с 40-летием.
«Легенде испанского футбола, трехкратному победителю Лиги чемпионов Икеру Касильясу - 40! Лучший вратарь в истории ЛЧ?», – сказано в подписи к видео.
Отметим, что Касильяс трижды выигрывал Лигу чемпионов (сезоны 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014). Впервые Икер стал победителем самого престижного клубного турнира в возрасте 19 лет, являясь основным вратарем своей команды.
С 2015 года Касильяс защищал цвета «Порту» и также выступал в ЛЧ. Является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в данном турнире (177). Но уже в следующем сезоне его может обойти Криштиану Роналду, у которого на один матч меньше.
🇪🇸 Легенде испанского футбола, трехкратному победителю #ЛигаЧемпионов Икеру Касильясу - 40! 🎁🎈— УЕФА (@UEFAcom_ru) May 20, 2021
Лучший вратарь в истории ЛЧ? 🤔 pic.twitter.com/JFLJzaYSVt
Источник — УЕФА
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