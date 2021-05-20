ВИДЕО. Ребров уходит из Ференцвароша, Усик - Джошуа, ставим на Генк

1. Ребров покидает Ференцварош

2. Усик может подраться с Джошуа, выбор за англичанином

3. Романчук взял золото на чемпионате Европы

4. Прогноз на матч Генк - Антверпен

Эти и другие важные новости дня смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.