Львов выйдет из отпуска 8 июня

Стали известны даты выхода «Львова» из отпуска. Команда будет возвращаться к работе постепенно.
Футболистов поделят на две группы, первая из которых 8 июня будет проводить дебютную тренировку после перерыва. Вторая часть игроков будет проходить медосмотр. 9 июня группы исполнителей поменяются ролями: у одних — тренировка, у других — медосмотр.
Этапов подготовки к сезону будет несколько. Первый сбор точно состоится на загородной базе «горожан» в Брюховичах. Один из сборов, по словам наставника «Львова» Анатолия Бессмертного, почти на 100% состоится в Закарпатье.
Источник — ФК Львов
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