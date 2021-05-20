Львов выйдет из отпуска 8 июня

Стали известны даты выхода «Львова» из отпуска. Команда будет возвращаться к работе постепенно.

Футболистов поделят на две группы, первая из которых 8 июня будет проводить дебютную тренировку после перерыва. Вторая часть игроков будет проходить медосмотр. 9 июня группы исполнителей поменяются ролями: у одних — тренировка, у других — медосмотр.

Этапов подготовки к сезону будет несколько. Первый сбор точно состоится на загородной базе «горожан» в Брюховичах. Один из сборов, по словам наставника «Львова» Анатолия Бессмертного, почти на 100% состоится в Закарпатье.