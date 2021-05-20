Форвард Вереса Гайдучик восстановился после травмы

21-летний украинский нападающий «Вереса» Николай Гайдучик, пропустивший из-за травмы поединки с «ВПК-Агро» и «Металлистом 1925», уже тренируется в общей группе и готов помочь своей команде в календарном матче 27-го тура Первой лиги с «Альянсом», который состоится в Млынове 21 мая.

Возвращение в строй Гайдучика очень кстати, поскольку из-за дисквалификации поединок с «Альянсом» вынужден пропустить опытный нападающий «Вереса» Михаил Сергийчук.

«Верес», несмотря на крупное поражение от «Металлиста-1925» (1:4) в последнем туре, уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 58 очков.