ГЕЛЛЕР: «Заря показывает: Луганск – это Украина. Клуб должен быть успешным»

Президент «Зари» ответил на вопрос о дальнейших перспективах клуба

  • 20.05.2021 00:48
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  • 1 комментарий
ГЕЛЛЕР: «Заря показывает: Луганск – это Украина. Клуб должен быть успешным»
© ФК Заря Луганск. Евгений Геллер

Президент «Зари» Евгений Геллер ответил на вопрос о дальнейших перспективах проекта луганской «Зари»:

«Когда-то я этот клуб взял, а потом влюбился, поэтому для меня это не проект. Для меня это больше чем слово проект. Если ребенка называть проектом, то родителям это не понравится. Так и мне не нравится формулировка «проект» относительно «Зари».

Во-первых, клуб показывает, что Луганск – это Украина. Во-вторых, я хочу, чтобы, как и любой ребенок, «Заря» достигала успехов. Я хочу, чтобы этот клуб зарабатывал деньги не только на свое существование, а еще и приносил прибыль.

Но, к сожалению, в украинском футболе это пока трудно. Я бы сказал, что мы и «Шахтер» – два клуба, которые на рынке успешно покупают и продают».

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Источник — Бомбардир

(1 голос)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.05.2021 01:05
    0
    Полностью согласен, у нас в Украине есть только 2 клуба с хорошим уровнем - это Шахтер и Заря, остальные слабенькие.. и Днище Сурка, но оно по приколу, чисто поржать
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.05.2021 01:05
    0
    Полностью согласен, у нас в Украине есть только 2 клуба с хорошим уровнем - это Шахтер и Заря, остальные слабенькие.. и Днище Сурка, но оно по приколу, чисто поржать
    Ссылка
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