Софийский ЦСКА в 21-й раз выиграл Кубок Болгарии по футболу

ЦСКА София выиграл Кубок Болгарии, переиграв в финале клуб «Арда» (1:0).
Решающий матч проходил в Софии на стадионе «Васил Левски». Победный мяч на 85-й минуте забил ганский легионер армейцев Чарльз Бисмарк.
Это 21-я победа армейцев в Кубке Болгарии, больше трофеев только у «Левски» (25).
Кубок Болгарии. Финал
ЦСКА София – «Арда» Кырджали – 1:0
Гол: Чарльз Бисмарк, 85
#КупатаЕНаша 🔴⚪ pic.twitter.com/i6MmjPTry4— ЦСКА (@CSKA_Sofia) May 19, 2021
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Источник — Sport.ua
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