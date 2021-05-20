ВИДЕО. Яремчук забил, Гент сразится за путевку в еврокубки с командой Шведа

В матче пятого тура второго этапа «Гент» обыграл «Стандард».
Украинцы Роман Яремчук и Роман Безус вышли с первых минут, первый удвоил преимущество своей команды на 90+4 минуте. Также на замену во втором тайме вышел Игорь Пластун.
Еще в одном матче «Мехелен» разыграл результативную ничью с «Остенде». Марьян Швед сыграл почти весь матч.
В последнем туре «Гент» и «Мехелен» разыграют путевку в еврокубки в очном матче (22.05).
Чемпионат Бельгии. 5-й тур второго этапа. 5-8 места
«Гент» – «Стандард» – 2:0
Голы: 1:0 - 7 Маледе, 2:0 - 90+4 Яремчук
«Остенде» – «Мехелен» – 2:2
Голы: 1:0 - 5 Сакала, 2:0 - 20 Сакала, 2:1 - 47 Дрейф, 2:2 - 63 Бато.
Гол Яремчука
Источник — Sport.ua
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