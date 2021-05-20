ВИДЕО. Яремчук забил, Гент сразится за путевку в еврокубки с командой Шведа

В матче пятого тура второго этапа «Гент» обыграл «Стандард».

Украинцы Роман Яремчук и Роман Безус вышли с первых минут, первый удвоил преимущество своей команды на 90+4 минуте. Также на замену во втором тайме вышел Игорь Пластун.

Еще в одном матче «Мехелен» разыграл результативную ничью с «Остенде». Марьян Швед сыграл почти весь матч.

В последнем туре «Гент» и «Мехелен» разыграют путевку в еврокубки в очном матче (22.05).



Чемпионат Бельгии. 5-й тур второго этапа. 5-8 места

«Гент» – «Стандард» – 2:0

Голы: 1:0 - 7 Маледе, 2:0 - 90+4 Яремчук

«Остенде» – «Мехелен» – 2:2

Голы: 1:0 - 5 Сакала, 2:0 - 20 Сакала, 2:1 - 47 Дрейф, 2:2 - 63 Бато.

Гол Яремчука