ВИДЕО. Яремчук забил, Гент сразится за путевку в еврокубки с командой Шведа

В последнем туре будет интересно

  • 20.05.2021 00:05
  • 1482 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Яремчук забил, Гент сразится за путевку в еврокубки с командой Шведа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В матче пятого тура второго этапа «Гент» обыграл «Стандард».

Украинцы Роман Яремчук и Роман Безус вышли с первых минут, первый удвоил преимущество своей команды на 90+4 минуте. Также на замену во втором тайме вышел Игорь Пластун.

Еще в одном матче «Мехелен» разыграл результативную ничью с «Остенде». Марьян Швед сыграл почти весь матч.

В последнем туре «Гент» и «Мехелен» разыграют путевку в еврокубки в очном матче (22.05). 
 
Чемпионат Бельгии. 5-й тур второго этапа. 5-8 места

«Гент» – «Стандард» – 2:0
Голы: 1:0 - 7 Маледе, 2:0 - 90+4 Яремчук 

«Остенде» – «Мехелен» – 2:2
Голы: 1:0 - 5 Сакала, 2:0 - 20 Сакала, 2:1 - 47 Дрейф, 2:2 - 63 Бато. 

Гол Яремчука

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    A.V.
    online
      A.V., 20.05.2021 00:23
    -2
    Боюсь, що Швед шведитиме з лавки.
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