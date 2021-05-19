Он играл здесь 10 лет. Ключевой игрок покидает Александрию

«Александрия» не будет продлевать контракт с хавбеком Евгением Банадой

  • 19.05.2021 21:39
  • 1339 просмотров
  • 2 комментария
Он играл здесь 10 лет. Ключевой игрок покидает Александрию
© ФК Александрия. Евгений Банада

«Александрия» не будет продлевать контракт с полузащитником Евгением Банадой.

Контракт 29-летнего хавбека с горожанами действует до 30 июня 2021 года, после чего хавбек уйдет на правах свободного агента.

Банада играл за александрийский клуб с 2011 года, проведя более 200 матчей. Тransfermarkt оценивает возможный трансфер игрока в 700 тысяч евро. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 19.05.2021 22:08
    0
    після чого хавбек піде на правах вільного агента
    --------------------------
    Тransfermarkt оцінює можливий трансфер гравця в 700 тисяч євро.
    --------------------------
    Я ох..ю з менеджменту наших клубів. Що не клуб, то лідери йдуть безкоштовно. Так і будуть наші клуби зникати, якщо залишатимуться іграшками олігархів.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 19.05.2021 21:51
    +2
    олександрия-1-ша лига!!!!!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 19.05.2021 21:51
    +2
    олександрия-1-ша лига!!!!!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 19.05.2021 22:08
    0
    після чого хавбек піде на правах вільного агента
    --------------------------
    Тransfermarkt оцінює можливий трансфер гравця в 700 тисяч євро.
    --------------------------
    Я ох..ю з менеджменту наших клубів. Що не клуб, то лідери йдуть безкоштовно. Так і будуть наші клуби зникати, якщо залишатимуться іграшками олігархів.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности