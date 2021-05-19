Он играл здесь 10 лет. Ключевой игрок покидает Александрию

«Александрия» не будет продлевать контракт с полузащитником Евгением Банадой.
Контракт 29-летнего хавбека с горожанами действует до 30 июня 2021 года, после чего хавбек уйдет на правах свободного агента.
Банада играл за александрийский клуб с 2011 года, проведя более 200 матчей. Тransfermarkt оценивает возможный трансфер игрока в 700 тысяч евро.
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Источник — Footboom
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Тransfermarkt оцінює можливий трансфер гравця в 700 тисяч євро.
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Я ох..ю з менеджменту наших клубів. Що не клуб, то лідери йдуть безкоштовно. Так і будуть наші клуби зникати, якщо залишатимуться іграшками олігархів.
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Тransfermarkt оцінює можливий трансфер гравця в 700 тисяч євро.
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Я ох..ю з менеджменту наших клубів. Що не клуб, то лідери йдуть безкоштовно. Так і будуть наші клуби зникати, якщо залишатимуться іграшками олігархів.
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