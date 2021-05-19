Он играл здесь 10 лет. Ключевой игрок покидает Александрию

«Александрия» не будет продлевать контракт с полузащитником Евгением Банадой.

Контракт 29-летнего хавбека с горожанами действует до 30 июня 2021 года, после чего хавбек уйдет на правах свободного агента.

Банада играл за александрийский клуб с 2011 года, проведя более 200 матчей. Тransfermarkt оценивает возможный трансфер игрока в 700 тысяч евро.