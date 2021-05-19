ВИДЕО. Французский клуб эффектно представил новую эмблему

Французский клуб «Анже» представил новую эмблему клуба. Получилось очень эффектно и стильно.
Отметим, что в текущем сезоне команда финиширует в середине турнирной таблицы элитного французского первенства.
𝐍𝐎𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐈𝐀𝐌𝐀𝐍𝐓, 𝐓𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐍 𝐒𝐘𝐌𝐁𝐎𝐋𝐄. pic.twitter.com/XaZR5K1qMo— Angers SCO (@AngersSCO) May 19, 2021
Как выглядит старая эмблема.
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Источник — Twitter
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