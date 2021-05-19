ФОТО. Шевченко с мячом. Как сборная Украины готовится к первому спаррингу

Пятый день сбора национальной команды был насыщен работой. Игроки провели две тренировки, одна из которых прошла под дождем.
Первый подготовительный спарринг пройдет 23 мая со сборной Бахрейна.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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