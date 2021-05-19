Деньги не пахнут. УЕФА продлил спонсорское соглашение с Газпромом на 3 года

Российская компания будет спонсором ЛЧ, Лиги наций, Евро-2020 и Евро-2024

  • 19.05.2021 20:15
  • 340 просмотров
  • 4 комментария
Деньги не пахнут. УЕФА продлил спонсорское соглашение с Газпромом на 3 года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Газпром остается в футболе

УЕФА подписал новое трехлетнее партнерское соглашение с российской компанией «Газпром», которая будет спонсором двух следующих чемпионатов Европы (Евро-2020 и Евро-2024). 

Кроме этого, компания продолжит сотрудничество с Лигой чемпионов в новом трехлетнем цикле с 2021 по 2024 год, а также получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА на период с 2021 по 2024 год. В пакет включены и финальные стадии Лиги наций УЕФА 2021 и 2023 годов.

В рамках подготовки к чемпионату Европы Санкт-Петербург, где находится штаб-квартира «Газпрома», с 21 по 22 мая примет очередной этап трофи-тура Евро-2020. В ходе финальной стадии в Санкт-Петербурге будут сыграны 7 матчей континентального первенства.

Условия спонсорского контракта также предусматривают права «Газпрома» представить награду для автора лучшего гола Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.05.2021 20:38
    0
    zeka23, 19.05.2021 20:33
    С той же оперы, что и "Мы ГЛУБОКО обеспокоены, но Северный поток-2 все равно строим".
    Европейский круговорт лицемерия. Финансируют агрессора, на эти деньги он отправляет агентов травить ядом неугодных, подкупать политиков. Проявляют озабоченность, продолжают покупать газ.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.05.2021 20:34
    0
    Даже США решило дать достроить СП-2 оставшиеся 5%, отказавшись накладывать санкции на немецкого партнера Газпрома из-за американских национальных интересов. А мы хотим чтобы УЕФА проявляло себя жестко по отношению к российским деньгам.
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 19.05.2021 20:33
    +1
    С той же оперы, что и "Мы ГЛУБОКО обеспокоены, но Северный поток-2 все равно строим".
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.05.2021 20:28
    +4
    Футбол вне палитики и бла бла ... а рашисты по контракту как обычно будут получать все самые шаровые группы
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.05.2021 20:28
    +4
    Футбол вне палитики и бла бла ... а рашисты по контракту как обычно будут получать все самые шаровые группы
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 19.05.2021 20:33
    +1
    С той же оперы, что и "Мы ГЛУБОКО обеспокоены, но Северный поток-2 все равно строим".
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.05.2021 20:38
    0
    zeka23, 19.05.2021 20:33
    С той же оперы, что и "Мы ГЛУБОКО обеспокоены, но Северный поток-2 все равно строим".
    Европейский круговорт лицемерия. Финансируют агрессора, на эти деньги он отправляет агентов травить ядом неугодных, подкупать политиков. Проявляют озабоченность, продолжают покупать газ.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.05.2021 20:34
    0
    Даже США решило дать достроить СП-2 оставшиеся 5%, отказавшись накладывать санкции на немецкого партнера Газпрома из-за американских национальных интересов. А мы хотим чтобы УЕФА проявляло себя жестко по отношению к российским деньгам.
    Ссылка
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