Деньги не пахнут. УЕФА продлил спонсорское соглашение с Газпромом на 3 года

УЕФА подписал новое трехлетнее партнерское соглашение с российской компанией «Газпром», которая будет спонсором двух следующих чемпионатов Европы (Евро-2020 и Евро-2024).

Кроме этого, компания продолжит сотрудничество с Лигой чемпионов в новом трехлетнем цикле с 2021 по 2024 год, а также получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА на период с 2021 по 2024 год. В пакет включены и финальные стадии Лиги наций УЕФА 2021 и 2023 годов.

В рамках подготовки к чемпионату Европы Санкт-Петербург, где находится штаб-квартира «Газпрома», с 21 по 22 мая примет очередной этап трофи-тура Евро-2020. В ходе финальной стадии в Санкт-Петербурге будут сыграны 7 матчей континентального первенства.

Условия спонсорского контракта также предусматривают права «Газпрома» представить награду для автора лучшего гола Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.