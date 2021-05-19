КАРИКАТУРА ДНЯ. С днем рождения, Андреа Пирло!

Главному тренеру «Ювентуса» исполнилось 42 года

  • 19.05.2021 19:55
  • 716 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. С днем рождения, Андреа Пирло!
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани в своей новой работе поздравил главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло с днем рождения. 19 мая специалисту исполнилось 42 года.

«С днем рождения, Андреа Пирло

Где было его лучшее время?», — прокомментировал Момани свою работу.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.05.2021 20:05
    -1
    Патлатый физрук уже заявил, что у него больше было больше финалов чем у Гасперини. Маска утонченного интеллектуала с Пирло окончательно сорвана, под ней оказался обычный плебс.
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