КАРИКАТУРА ДНЯ. С днем рождения, Андреа Пирло!

Известный карикатурист Омар Момани в своей новой работе поздравил главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло с днем рождения. 19 мая специалисту исполнилось 42 года.
«С днем рождения, Андреа Пирло
Где было его лучшее время?», — прокомментировал Момани свою работу.
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Источник — Instagram
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