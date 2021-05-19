ФОТО. Вербич проводит отпуск в Турции

27-летний полузащитник киевского «Динамо» и сборной Словении Беньямин Вербич отдыхает в Турции.
Свежее фото из отпуска футболист опубликовал в Instagram.
В минувшем сезоне Вербич провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
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Источник — Instagram
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