На Берлин. Свитолина и Костюк заявились на первые травяные турниры

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк планируют выступить на стартовых соревнованиях травяной серии.



Марта Костюк попала в заявочный список турнира WTA 250 в Ноттингеме, который пройдёт во время второй недели Ролан Гаррос (6-13 июня). На шестом месте в альтернативном списке находится Катерина Козлова.



Элина Свитолина заявилась на турнир WTA 500 в Берлине, запланированный на 14-20 июня. В столице Германии планируют сыграть еще семь представительниц топ-10 мирового рейтинга.