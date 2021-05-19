На Берлин. Свитолина и Костюк заявились на первые травяные турниры

Марта планирует играть на траве уже во время второй недели Ролан Гаррос

  • 19.05.2021 19:09
  • 775 просмотров
  • 1 комментарий
На Берлин. Свитолина и Костюк заявились на первые травяные турниры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк планируют выступить на стартовых соревнованиях травяной серии.
 
Марта Костюк попала в заявочный список турнира WTA 250 в Ноттингеме, который пройдёт во время второй недели Ролан Гаррос (6-13 июня). На шестом месте в альтернативном списке находится Катерина Козлова.
 
Элина Свитолина заявилась на турнир WTA 500 в Берлине, запланированный на 14-20 июня. В столице Германии планируют сыграть еще семь представительниц топ-10 мирового рейтинга. 

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Василий Будник
    online
      Василий Будник, 19.05.2021 19:37
    -2
    На Берлин!
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