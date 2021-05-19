В среду, 19 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Бернли» примет «Ливерпуль».
Матч пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Бернли» — «Ливерпуль» покажут Setanta Sports Ukraine и MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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