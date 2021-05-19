Барселона хочет пригласить Флика в качестве главного тренера

56-летний главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен пригласить специалиста на пост главного тренера клуба вместо Рональда Кумана.
Флик покинет «Баварию» будущим летом. Ранее сообщалось, что его следующим местом работы станет сборная Германии. Но личная заинтересованность Лапорты может повлиять на планы Флика, которому интересно поработать с «Барселоной».
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Источник — RAC1
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