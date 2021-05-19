Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В Аталанте играю не на своей позиции»

Украинский хавбек рассказал о своей непростой адаптации в итальянском клубе

  • 19.05.2021 17:59
  • 2483 просмотра
  • 1 комментарий
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В Аталанте играю не на своей позиции»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал об адаптации в итальянском клубе. Малиновский перешел в «Аталанту» из бельгийского «Генка» летом 2019 года.

«Нелегко было перестроиться. Потому что совсем другой футбол, совсем другие требования, и чемпионат намного выше уровнем. Сейчас, когда смотришь чемпионат Бельгии по телевизору, понимаешь, насколько уровень отличается. Нужно было адаптироваться, нужно было прибавлять во многих компонентах. Та позиция, на которой я сейчас играю, это не моя позиция. Поэтому нужно было изучать новые игровые моменты, осваивать новые позиции и новые роли в команде. Сначала было непросто, но спустя шесть месяцев я полностью прошел адаптацию и чувствовал себя хорошо», — рассказал Руслан.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 19.05.2021 18:23
    +5
    Схоже, що раніше ти грав не на своїй позиції, а зараз граєш якраз що на своїй. І граєш на ній відмінно.👍
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 19.05.2021 18:23
    +5
    Схоже, що раніше ти грав не на своїй позиції, а зараз граєш якраз що на своїй. І граєш на ній відмінно.👍
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности