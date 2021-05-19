Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В Аталанте играю не на своей позиции»

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал об адаптации в итальянском клубе. Малиновский перешел в «Аталанту» из бельгийского «Генка» летом 2019 года.

«Нелегко было перестроиться. Потому что совсем другой футбол, совсем другие требования, и чемпионат намного выше уровнем. Сейчас, когда смотришь чемпионат Бельгии по телевизору, понимаешь, насколько уровень отличается. Нужно было адаптироваться, нужно было прибавлять во многих компонентах. Та позиция, на которой я сейчас играю, это не моя позиция. Поэтому нужно было изучать новые игровые моменты, осваивать новые позиции и новые роли в команде. Сначала было непросто, но спустя шесть месяцев я полностью прошел адаптацию и чувствовал себя хорошо», — рассказал Руслан.