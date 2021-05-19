ФОТО. Андрей Лунин посетил Толедо

22-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин посетил испанский город Толедо со своей женой Анастасией.

Толедо — город в центральной части Испании, столица провинции Толедо и автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Население города составляет примерно 85 тысяч человек.

«Интересный день с моей Анастасией», — прокомментировал Андрей свежие фото.

В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.