ФОТО. Андрей Лунин посетил Толедо

Украинский вратарь «Реала» путешествует по Испании

  • 19.05.2021 17:24
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ФОТО. Андрей Лунин посетил Толедо
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин посетил испанский город Толедо со своей женой Анастасией.

Толедо — город в центральной части Испании, столица провинции Толедо и автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Население города составляет примерно 85 тысяч человек.

«Интересный день с моей Анастасией», — прокомментировал Андрей свежие фото.

В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.

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Источник — Instagram

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