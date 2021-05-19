ФОТО. Андрей Лунин посетил Толедо

22-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин посетил испанский город Толедо со своей женой Анастасией.
Толедо — город в центральной части Испании, столица провинции Толедо и автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Население города составляет примерно 85 тысяч человек.
«Интересный день с моей Анастасией», — прокомментировал Андрей свежие фото.
В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.
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Источник — Instagram
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