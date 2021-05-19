Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В команде 20 человек. И все они очень сильные»

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о том, почему его одноклубник Алексей Миранчук получает мало игрового времени.

«Вот такая вот ситуация. В прошлом году у меня тоже были подобные ситуации, когда играл неплохо, но играл меньше. Здесь команда — 20 человек. И все 20 человек очень сильные. Мистер принимает решение. Нужно быть готовым выйти в любую минуту. Люди, которые выходят на замену, должны усиливать игру, добавлять скорости и интенсивности. В прошлом сезоне мы выиграли много игр за счет этого. Сейчас есть пять замен. Все должны быть готовы. Нужно просто работать и ждать своего шанса. По-другому — никак», — отметил Малиновский.