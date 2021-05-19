Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В команде 20 человек. И все они очень сильные»

Алексей Миранчук должен ждать своего шанса, считает украинский хавбек «Аталанты»

  • 19.05.2021 17:14
  • 463 просмотра
  • 2 комментария
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В команде 20 человек. И все они очень сильные»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о том, почему его одноклубник Алексей Миранчук получает мало игрового времени.

«Вот такая вот ситуация. В прошлом году у меня тоже были подобные ситуации, когда играл неплохо, но играл меньше. Здесь команда — 20 человек. И все 20 человек очень сильные. Мистер принимает решение. Нужно быть готовым выйти в любую минуту. Люди, которые выходят на замену, должны усиливать игру, добавлять скорости и интенсивности. В прошлом сезоне мы выиграли много игр за счет этого. Сейчас есть пять замен. Все должны быть готовы. Нужно просто работать и ждать своего шанса. По-другому — никак», — отметил Малиновский.

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Источник — YouTube

(3 голоса)

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Комментарии
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.05.2021 17:22
    0
    Миранчук слабый в пресинге и отборе
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 19.05.2021 17:22
    0
    Кому цікавий цей Дурачук?задрали вже писати і питати про цього тормозА На полі випадає з гри ,тормозить гру в пас ,довго думає ,бере на себе там де цього не потрібно робити .Виглядає зайвим і інорідним в плані гри .Отак я бачу цього недофутболиста з мордора в Аталанті
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.05.2021 17:22
    0
    Миранчук слабый в пресинге и отборе
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 19.05.2021 17:22
    0
    Кому цікавий цей Дурачук?задрали вже писати і питати про цього тормозА На полі випадає з гри ,тормозить гру в пас ,довго думає ,бере на себе там де цього не потрібно робити .Виглядає зайвим і інорідним в плані гри .Отак я бачу цього недофутболиста з мордора в Аталанті
    Ссылка
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