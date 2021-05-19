Впервые с 1998 года. Шотландия объявила заявку на Евро-2020

Сборная Шотландии, которая сыграет в финальной части чемпионата мира или чемпионата Европы впервые с 1998 года, объявила список из 26 игроков.

Самыми известными среди них являются защитник «Арсенала» Киран Тирни, защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон и хавбек МЮ Скотт Мактоминей.

Вратари: Крейг Гордон («Харт оф Мидлотиан»), Дэвид Маршалл («Дерби Каунти», Англия), Джон Маклафлин («Рейнджерс»).

Защитники: Лиам Купер («Лидс», Англия), Деклан Галлахер («Мазервелл»), Грант Хэнли («Норвич», Англия), Джек Хендри («Остенде», Бельгия), Скотт Маккенна («Ноттингем Форест», Англия), Стивен O'Доннелл («Мазервелл»), Натан Паттерсон («Рейнджерс»), Энди Робертсон («Ливерпуль», Англия), Грег Тейлор («Селтик»), Киран Тирни («Арсенал», Лондон).

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон», Англия), Райан Кристи («Селтик»), Джон Флек («Шеффилд Юнайтед», Англия), Билли Гилмор, («Челси», Англия), Джон Макгинн, («Астон Вилла», Англия), Каллум Макгрегор («Селтик»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед», Англия), Дэвид Тернбулл («Селтик»).

Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон», Англия), Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс», Англия), Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрейзер («Ньюкасл», Англия), Кевин Нисбет («Хиберниан», Шотландия).

В группе Шотландия сыграет против Чехии, Англии и Хорватии.