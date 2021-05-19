ВИДЕО. Ибрагимович показал, как восстанавливается после травмы

39-летний форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую он получил в мае.
«Ничего не закончено, пока я не скажу, что это конец», — прокомментировал Златан свежий ролик, где он занимается на велотренажере.
В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 27 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи.
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