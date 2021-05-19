Александр ТЫМЧИК: «Буду работать, чтобы попасть на Евро-2020»

Защитник «Динамо» Александр Тымчик надеется, что из расширенного списка сборной Украины попадет в заявку из 26 футболистов, которые поедут на Евро-2020.

«Только положительные эмоции. Интересно. Радует, что собрались, что нас вызвали в сборную и готовимся к Евро. Обсуждаем те задачи, которые дают наставники на тренировках. Готовимся только на позитиве. С моим самочувствием все хорошо, работаю на сто процентов. Слава Богу, ничего не беспокоит».

«У тренерского штаба сборной Украины не так много времени, тренеры пытаются все донести до игроков очень быстро, чтобы мы все поняли буквально с первого раза».

«Расширение заявки на Евро-2020? Конечно, я знаю, что в нею попадают 26 игроков. Буду работать и стараться попасть в нее. Каждый футболист стремится сыграть на Евро, поехать с командой и показать себя с лучшей стороны», - сказал Тымчик.