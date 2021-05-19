Последний турнир Лева. Германия назвала состав на Евро-2020

Наставник Йоахим Лев определился с теми, кто едет на Евро-2020

  • 19.05.2021 15:08
  • 725 просмотров
  • 1 комментарий
Последний турнир Лева. Германия назвала состав на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Германии Йоахим Лев объявил заявку из 26 игроков, которые поедут на Евро-2020. Ранее тренер объявил о своем уходе из команды после завершения турнира.

Отметим в составе хавбека Томаса Мюллера из «Баварии», которого не было в национальной команде с 2018 года. Кроме того, в заявке нашлось место 17-летнему хавбеку мюнхенцев Джамалу Мусиале.

Вратари: Бернд Лено (Арсенал), Мануэль Нойер (Бавария), Кевин Трапп (Айнтрахт Ф).

Защитники: Маттиас Гинтер (Боруссия М), Робин Госенс (Аталанта), Кристиан Гинтер (Фрайбург), Марсель Хальстенберг (Лейпциг), Матс Хуммельс (Боруссия Д), Лукас Клостерманн (Лейпциг), Робин Кох (Лидс), Антонио Рюдигер (Челси), Никлас Зюле (Бавария).

Хавбеки: Эмре Джан (Боруссия Д), Серж Гнабри (Бавария), Леон Горецка (Бавария), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Кай Хаверц (Челси), Йонас Хофманн (Боруссия М), Йозуа Киммих (Бавария), Тони Кроос (Реал), Джамал Мусиала (Бавария), Лерой Сане (Бавария), Флориан Нойхаус (Боруссия М), Томас Мюллер (Бавария).

Форварды: Кевин Фолланд (Монако), Тимо Вернер (Челси).

Германия в группе сыграет против Португалии, Франции и Венгрии.

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Источник — Kicker

(3 голоса)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.05.2021 15:21
    0
    Наверное топ полузащита, среди всех участников Евро! Жду зарубу с французами, там нападение топ...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.05.2021 15:21
    0
    Наверное топ полузащита, среди всех участников Евро! Жду зарубу с французами, там нападение топ...
    Ссылка
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