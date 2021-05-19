Мирча ЛУЧЕСКУ: «Дуэлунд с такими деньгами хорошо себя чувствует в Динамо»

Наставник «Динамо» хочет большего от полузащитника

  • 19.05.2021 14:45
  • 4261 просмотр
  • 3 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Дуэлунд с такими деньгами хорошо себя чувствует в Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу пояснил, почему хавбек Миккель Дуэлунд почти не играл в минувшем сезоне.

«Моя работа в «Динамо» означает, что нужно добиваться результата. Это должно стимулировать игроков. У Дуэлунда была возможность играть, но конкуренцию у него выиграл Буяльский. Он хочет играть на позиции Буяльского. Дуэлунда взяли за большие деньги, у него очень хороший контракт, который нельзя сравнить с контрактами украинцев. Думаю, он хорошо себя чувствует с такими деньгами».

«Было много ошибок при трансферах. Исключения - Кендзера, Де Пена и Родригеш. Нужно работать, а на одном таланте результата не достичь», -  считает Луческу.

Дуэлунд в сезоне УПЛ 2020/21 провел 4 матча.

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Источник — Циганик LIVE

(17 голосов)

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Комментарии
    coba777
    online
      coba777, 19.05.2021 15:53
    0
    Двояке відношення до запрошення Луческу в Динамо. Та чим далі, тим більше переконуюсь, що це було правильним рішенням.
    «Було багато помилок при трансферах. Винятки - Кендзьора, Де Пена і Родрігеш..." а тут, хочеться підписатись під кожним словом.
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    bonv
    online
      bonv, 19.05.2021 15:28
    +4
    Цілком погоджуюсь. Багато незрозумілих було трансферів.. Пора провести чистку.
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.05.2021 14:57
    +1
    Реально кто его на таких условиях подписал и за что ?
    больше лимона евро в год.
    Бартулович в Ингульце 25 штук в год получает и самый там вясооплачиваемый другие по 10-15 в год.
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    bonv
    online
      bonv, 19.05.2021 15:28
    +4
    Цілком погоджуюсь. Багато незрозумілих було трансферів.. Пора провести чистку.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.05.2021 14:57
    +1
    Реально кто его на таких условиях подписал и за что ?
    больше лимона евро в год.
    Бартулович в Ингульце 25 штук в год получает и самый там вясооплачиваемый другие по 10-15 в год.
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 19.05.2021 15:53
    0
    Двояке відношення до запрошення Луческу в Динамо. Та чим далі, тим більше переконуюсь, що це було правильним рішенням.
    «Було багато помилок при трансферах. Винятки - Кендзьора, Де Пена і Родрігеш..." а тут, хочеться підписатись під кожним словом.
    Ссылка
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