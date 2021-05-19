Мирча ЛУЧЕСКУ: «Дуэлунд с такими деньгами хорошо себя чувствует в Динамо»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу пояснил, почему хавбек Миккель Дуэлунд почти не играл в минувшем сезоне.

«Моя работа в «Динамо» означает, что нужно добиваться результата. Это должно стимулировать игроков. У Дуэлунда была возможность играть, но конкуренцию у него выиграл Буяльский. Он хочет играть на позиции Буяльского. Дуэлунда взяли за большие деньги, у него очень хороший контракт, который нельзя сравнить с контрактами украинцев. Думаю, он хорошо себя чувствует с такими деньгами».

«Было много ошибок при трансферах. Исключения - Кендзера, Де Пена и Родригеш. Нужно работать, а на одном таланте результата не достичь», - считает Луческу.

Дуэлунд в сезоне УПЛ 2020/21 провел 4 матча.