Мирча ЛУЧЕСКУ: «Дуэлунд с такими деньгами хорошо себя чувствует в Динамо»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу пояснил, почему хавбек Миккель Дуэлунд почти не играл в минувшем сезоне.
«Моя работа в «Динамо» означает, что нужно добиваться результата. Это должно стимулировать игроков. У Дуэлунда была возможность играть, но конкуренцию у него выиграл Буяльский. Он хочет играть на позиции Буяльского. Дуэлунда взяли за большие деньги, у него очень хороший контракт, который нельзя сравнить с контрактами украинцев. Думаю, он хорошо себя чувствует с такими деньгами».
«Было много ошибок при трансферах. Исключения - Кендзера, Де Пена и Родригеш. Нужно работать, а на одном таланте результата не достичь», - считает Луческу.
Дуэлунд в сезоне УПЛ 2020/21 провел 4 матча.
Источник — Циганик LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
«Було багато помилок при трансферах. Винятки - Кендзьора, Де Пена і Родрігеш..." а тут, хочеться підписатись під кожним словом.
больше лимона евро в год.
Бартулович в Ингульце 25 штук в год получает и самый там вясооплачиваемый другие по 10-15 в год.
больше лимона евро в год.
Бартулович в Ингульце 25 штук в год получает и самый там вясооплачиваемый другие по 10-15 в год.
«Було багато помилок при трансферах. Винятки - Кендзьора, Де Пена і Родрігеш..." а тут, хочеться підписатись під кожним словом.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.