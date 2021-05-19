Лидер Ромы может продолжить карьеру в МЛС

Эдин Джеко, скорее всего, покинет римский клуб

  • 19.05.2021 12:57
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Лидер Ромы может продолжить карьеру в МЛС
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Контракт Эдина Джеко с «Ромой» истекает в конце нынешнего сезона и по-прежнему не продлен. Вероятность ухода 35-летнего форварда довольно высока.

По информации римского издания Corriere dello Sport, Джеко может продолжить карьеру в МЛС. Он ведет переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Не хотел бы раскрывать детали, потому что переговоры еще не завершены», - заявил агент Джеко Алессандро Луччи.

Джеко выступает за «Рому» с 2016 года. В нынешнем сезоне на счету 35-летнего боснийского форварда 13 голов и 4 ассиста в 37 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Источник — Corriere dello Sport

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