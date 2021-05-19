Василий КОБИН: «Минаю нужно сделать ставку на собственных воспитанников»

Экс-наставник «Миная» – о перспективах клуба в Первой лиге

  • 19.05.2021 12:10
  • 408 просмотров
  • 1 комментарий
Василий КОБИН: «Минаю нужно сделать ставку на собственных воспитанников»
© ФК Минай. Василий Кобин

Бывший главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился мнением о том, какие шаги должен сделать закарпатский клуб для того, чтобы вернуться в УПЛ.

«Думаю, что нужно сосредоточиться на строительстве крепкого фундамента – клубной академии и постепенно сделать ставку на воспитанниках местного футбола. Ничего страшного не произойдет, если не удастся сразу вернуться в элитный дивизион. Тем более, что в межсезонье «Минаю» не избежать ощутимых кадровых потерь и придется создавать практически новую команду», - сказал Кобин.

Напомним, что «Минай» вылетел из УПЛ с последнего места, набрав 18 очков. Кобина уволили после 19-го тура, когда команда шла на 13-й строчке.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 19.05.2021 12:59
    0
    это тот вася шо всю жизнь на банке просидел и стал чемпионом?
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    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 19.05.2021 12:59
    0
    это тот вася шо всю жизнь на банке просидел и стал чемпионом?
    Ссылка
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