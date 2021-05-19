Василий КОБИН: «Минаю нужно сделать ставку на собственных воспитанников»

Бывший главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился мнением о том, какие шаги должен сделать закарпатский клуб для того, чтобы вернуться в УПЛ.

«Думаю, что нужно сосредоточиться на строительстве крепкого фундамента – клубной академии и постепенно сделать ставку на воспитанниках местного футбола. Ничего страшного не произойдет, если не удастся сразу вернуться в элитный дивизион. Тем более, что в межсезонье «Минаю» не избежать ощутимых кадровых потерь и придется создавать практически новую команду», - сказал Кобин.

Напомним, что «Минай» вылетел из УПЛ с последнего места, набрав 18 очков. Кобина уволили после 19-го тура, когда команда шла на 13-й строчке.