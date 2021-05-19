Ройс отказался от участия в Евро-2020

Форвард «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Марко Ройс у себя в Инстаграме сообщил о том, что пропустит Евро-2020. Причиной такого решения не является какая-либо травма:

«После сложного, изматывающего, и, к счастью, удачного сезона мы вместе с Йоахимом Лёвом решили, что мне не стоит ехать на чемпионат Европы. Это решение было для меня очень трудным, потому что я всегда рад выступать за свою страну.

Но после напряженного года я решил дать своему телу время на восстановление. Я воспользуюсь перерывом, чтобы начать новый сезон с новыми силами. Желаю Йоги и нашей сборной всего наилучшего на чемпионате Европы. Я буду болеть за команду, скрестив пальцы».

Ранее Ройс из-за травм пропустил чемпионат мира-2014 и Евро-2016.