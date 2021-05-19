Кадровых изменений в сборной Украины до матча с Бахрейном не будет

В спарринге сыграют только те игроки, которые сейчас находятся на сборе

  • 19.05.2021 11:31
  • 1395 просмотров
  • 2 комментария
Кадровых изменений в сборной Украины до матча с Бахрейном не будет
© УАФ

Сборная Украины продолжает готовиться к финальной части Евро-2020 в Харькове.

Первый сбор, который главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал втягивающим, проходит без большинства легионеров и нескольких травмированных игроков.

До матча с Бахрейном кадровых изменений в сборной не ожидается. Тренерский штаб в первой контрольной игре будет использовать только тех футболистов, которые находятся на сборе сейчас.

После матча с Бахрейном футболисты получат четыре дня отдыха. Также в эти дни решится, приедут ли на второй сбор восстанавливающиеся после травм Виктор Коваленко, Игорь Харатин и Евгений Коноплянка.

Матч Украина – Бахрейн состоится 23 мая в Харькове.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 19.05.2021 12:06
    -1
    Чому б не покликати Безуса, який зараз в хорошій формі?
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.05.2021 11:59
    0
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