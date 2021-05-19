Николай МАТВИЕНКО: «На Евро-2020 не будет легких матчей»

Защитник сборной Украины – о подготовке к турниру

  • 19.05.2021 10:34
  • 207 просмотров
  • 1 комментарий
Николай МАТВИЕНКО: «На Евро-2020 не будет легких матчей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями от Евро-2020:

«Учитывая перенос турнира, наш путь на Евро составляет уже больше двух лет. Но он еще не закончен — впереди не менее важный участок дороги. Идут сборы, в течение которых всем нам нужно хорошо поработать, снова себя проявить, чтобы попасть в заявку.

Мы не оцениваем силу соперников, понимая, что это чемпионат Европы — туда приедут все лучшие сборные континента. Там не будет легких матчей, но мы хотим не просто сражаться, а играть в тот футбол, в который умеем играть. Не самый лучший опыт некоторых весенних поединков, надеюсь, нам в этом только поможет».  

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 19.05.2021 10:56
    0
    Вже з казахами і з ісландцями були "легкі" матчі...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 19.05.2021 10:56
    0
    Вже з казахами і з ісландцями були "легкі" матчі...
    Ссылка
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