Василий КОБИН: «Меня мало интересует, кто будет новым тренером Миная»

Бывший наставник «Миная» Василий Кобин поделился своим мнением о возможном новом главном тренере закарпатцев.
«Я не владею такой информацией, кто будет новым главным тренером «Миная», да и если откровенно, то меня это уже мало интересует. По крайней мере, сегодня.
Я благодарен руководству «Миная», что оно поверило в меня, доверило возглавлять команду Премьер-лиги. Об этом можно только мечтать. Конечно, и я был не безгрешен, но, на мой взгляд, в целом, достойно справлялся со своими обязанностями», - сказал Кобин.
Напомним, что Кобин покинул пост главного тренера «Миная» в марте этого года.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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